مصر منورة بأهلها، صفحة السفارة الأمريكية تتغزل فى سحر القاهرة من الفضاء الخارجي

تغزلت صفحة السفارة الأمريكية في القاهرة، مساء اليوم، في مصر ونشرت صورا لمصر من الفضاء تحت تعليق: "مصر فعلا منورة بأهلها".

صور من الفضاء لمدينة القاهرة بالليل

وتابعت صفحة سفارة واشنطن على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": إن "الصور الجميلة دي كانت من رحلات روّاد الفضاء من محطة الفضاء الدولية، ودي مش بس بتورينا أنوار القاهرة بالليل، لكن كمان بتوضح نمو المدينة وتطورها".

القاهرة من الفضاء، فيتو

وأضافت: "تقدر تشوف نهر النيل مرسوم قدامك بخط من النور، وتلاحظ إزاي القاهرة بتكبر وتتوسع مع مناطق جديدة زي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر".

السفارة الأمريكية تحتفى بمشاهد القاهرة من الفضاء

واستطردت السفارة الأمريكية فى المنشور: "الصور دي مش بس جميلة، دي أدوات علمية بتساعد العلماء يرصدوا ويحكوا إزاي المدن بتتوسع وبتستهلك طاقة، وإزاي ممكن تحسن البنية التحتية، لما نبص من الفضاء، بنكتشف إن المسافات بتصغر، وفرصنا للتعاون بتكبر، خصوصًا لما بلدينا يشتغلوا سوا لتطورنا كلنا".

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