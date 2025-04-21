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مديرية التموين بالغربية تكثف حملاتها الرقابية وتضبط كميات فاسدة من الرنجة

حملات تموينية، فيتو
حملات تموينية، فيتو

كثفت مديرية التموين حملاتها الرقابية على الأسواق ومحال بيع الأسماك والمأكولات المرتبطة بموسم شم النسيم، في إطار حرصها على حماية صحة وسلامة المواطنين.

 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد إبراهيم عبود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية. 

 

 

وقد شنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بالتعاون مع الطب البيطري ومباحث التموين، عدة حملات تفتيشية شملت مراكز طنطا، زفتى، وبسيون، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، شملت الآتي:

 

في مركز ومدينة طنطا:

ضبط 50 صندوق رنجة (بوزن 5 كجم للصندوق) يُشتبه في صلاحيتها، بالإضافة إلى 1.5 طن من الملح مجهول المصدر.

مداهمة عدة محال "فسخاني"، وضبط:

10 صناديق رنجة في محل بمركز طنطا.

15 صندوق رنجة في محل بمدينة طنطا.

24 صندوق رنجة منتهية الصلاحية في بندر طنطا.

ضبط 45 زجاجة مشروبات غازية بأحجام مختلفة و7 عبوات كانز في أحد السوبر ماركت.

في إدارة تموين زفتى:

ضبط 75 كجم من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية (ماكري وروسي) و16 كجم من منتجات متنوعة مثل الحواوشي والكفتة والهمبرجر، و6 كجم جمبري فاسد.

تحرير محضر ضد سوبر ماركت لحيازته 6 كجم رنجة منتهية الصلاحية.

تحرير 3 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار في بقالات مختلفة.

متابعة تجهيزات استلام القمح بالشون، ومراقبة صرف السلع في فروع الجملة ومستودعات الغاز.

في مركز بسيون:

ضبط 75 كجم رنجة مشتبه في صلاحيتها في إحدى ثلاجات الحفظ.

ضبط 29 كجم فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي في محال مختلفة.

ضبط 25 كجم سمك مثلج منتهي الصلاحية.

تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد المهندس أحمد عبود استمرار الحملات الرقابية بكافة مراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن أو مخالفة القوانين التموينية.

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السلع منتهية الصلاحية الرقابة التموينيه صندوق رنجة محافظة الغربية

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