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رياضة

بالأرقام، أستون فيلا يتفوق على برشلونة وباريس سان جيرمان

استون فيلا، فيتو
استون فيلا، فيتو

يقضي فريق أستون فيلا الإنجليزي فترة توهج تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، رغم خروجه مؤخرا من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع الفيلانز البطولة الأوروبية، مرفوع الرأس، بعدما فاز على باريس سان جيرمان (3-2) في جولة الإياب، لكن الخسارة ذهابا (1-3) عجلت بالخروج.

أستون فيلا يحقق رقما مميزا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى 

وأشار حساب قناة "تي إن تي سبورتس" بموقع "إكس"، اليوم الإثنين، إلى تميز أستون فيلا بين كافة فرق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مؤخرا.

وأفادت بأن رجال إيمري هم الأكثر تحقيقا للانتصارات بمختلف البطولات في آخر 10 مباريات.

ولم يخسر فيلا سوى مباراة وحيدة، كانت أمام باريس سان جيرمان، فيما حقق الفوز في 9 مواجهات أخرى، متفوقا على الفريق الباريسي نفسه، الذي انتصر 8 مرات بآخر 10 صدامات خاضها.

ويتساوى الفريق الباريسي مع برشلونة، الذي حقق 8 انتصارات أيضا في ذات الفترة.

ومازال أستون فيلا منافسا على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ سيخوض مواجهة غدا ضد كريستال بالاس في نصف النهائي.

كما ينافس الفريق في الوقت ذاته، على حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، في ظل احتلاله المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، متأخرا عن تشيلسي ونوتنجهام فورست بفارق الأهداف.

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