الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نقطتان تفصلان ليدز يونايتد عن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

ليدز يونايتد، فيتو
ليدز يونايتد، فيتو

بات فريق ليدز يونايتد قريبا من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد، بعد فوزه على ستوك سيتي بسداسية دون رد، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 44 لدوري الدرجة الأولى.

أهداف ليدز يونايتد في ستوك سيتي 

سجل الهولندي جويل بيروي 4 أهداف في الدقائق 6 و8 و20 و41 ليمنح فريقه ليدز فوزا عريضا بجانب ثنائية جونيور فيربو ووينفريد نونتو.

ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى 94 نقطة في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى بفارق 6 نقاط عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثالث، الذي يخوض مواجهة أمام مضيفه بيرنلي، مساء اليوم الإثنين.

ليدز يحتاج نقطتين من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي 

ويحتاج ليدز إلى نقطتين فقط من آخر جولتين من أجل العودة رسميًا للدوري الإنجليزي بعد هبوطه موسم 2022-2023.

وسبق أن فاز ليدز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات أعوام 1969 و1974 و1992.

ويصعد متصدر ووصيف دوري الدرجة الأولى، بينما تخوض الفرق الأربعة بين الثالث إلى السادس ملحقا لتحديد هوية الفريق الثالث الصاعد للدوري الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليدز يونايتد ليدز الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي فريق ليدز يونايتد

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة هجومية مميزة

صلاح يقترب من حسم اللقب، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة 33

يحتاج معجزة، فرصة إبسويتش تاون للبقاء في الدوري الإنجليزي

ads

الأكثر قراءة

سجن صيدلي مصري في الكويت 15 سنة مع الشغل والنفاذ

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

كنا بنهزر ومش قصدنا الترند، اعترافات فتاتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تعاود الاشتعال، عيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

وزير سوداني يتهم دولة عربية بنقل مسيرات للمتمردين وإدارة الحرب من غرفة تحكم بعاصمتها

هجرة جماعية من غزة عبر مطار رامون، السلطات فى القطاع تكشف تفاصيل حملة المنشورات الخبيثة

خدمات

المزيد

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

37,5 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سر ترديد الأذان في أذن المولود فور ولادته؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

لماذا سميت الجنة بدار السلام؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية