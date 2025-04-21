نقطتان تفصلان ليدز يونايتد عن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

بات فريق ليدز يونايتد قريبا من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد، بعد فوزه على ستوك سيتي بسداسية دون رد، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 44 لدوري الدرجة الأولى.

أهداف ليدز يونايتد في ستوك سيتي

سجل الهولندي جويل بيروي 4 أهداف في الدقائق 6 و8 و20 و41 ليمنح فريقه ليدز فوزا عريضا بجانب ثنائية جونيور فيربو ووينفريد نونتو.

ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى 94 نقطة في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى بفارق 6 نقاط عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثالث، الذي يخوض مواجهة أمام مضيفه بيرنلي، مساء اليوم الإثنين.

ليدز يحتاج نقطتين من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي

ويحتاج ليدز إلى نقطتين فقط من آخر جولتين من أجل العودة رسميًا للدوري الإنجليزي بعد هبوطه موسم 2022-2023.

وسبق أن فاز ليدز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات أعوام 1969 و1974 و1992.

ويصعد متصدر ووصيف دوري الدرجة الأولى، بينما تخوض الفرق الأربعة بين الثالث إلى السادس ملحقا لتحديد هوية الفريق الثالث الصاعد للدوري الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.