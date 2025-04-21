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كشف غموض واقعة إصابة شاب بطلق ناري

كشف غموض واقعة إصابة
كشف غموض واقعة إصابة شاب بطلق ناري

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف غموض واقعة إصابة شاب بطلق ناري، في قرية الزوايدة، مركز نقادة، غرب محافظة قنا، وتم نقله إلى مستشفى طوخ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتبين بعد الفحص أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليه أطلق الأعيرة النارية على شقيقه بسبب خلافات بينهما على الميراث وفر هاربًا داخل قرية الزوايدة مركز نقادة.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يوم الخميس الماضي يفيد بإصابة شاب بطلق ناري داخل قرية التابعة لدائرة المركز.

تم نقل المصاب إلى مستشفى طوخ وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم الهارب حتى الآن.

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