سافيتش يكسر صيام 72 يوما ويعود للتهديف مع الهلال السعودي

نجح الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط فريق الهلال السعودي، في استعادة حاسته التهديفية، خلال مباراة فريقه أمام الشباب، مساء اليوم الإثنين، على ملعب المملكة أرينا، في الجولة 29 من الدوري السعودي.

سافيتش يعود للتهديف بعد غياب 72 يوما

وبعد تقدم الشباب في الدقيقة السابعة، سجل سافيتش هدف التعادل للهلال في الدقيقة 31، بعدما تلقى تمريرة رائعة من سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء، سجلها اللاعب الصربي بسهولة داخل الشباك.

بهذا الهدف كسر سافيتش نحسه التهديفي مع الهلال بعد غياب دام 72 يومًا، حيث كان آخر هدف سجله في الدوري السعودي أمام ضمك، في الجولة 19 بالدوري السعودي، يوم الثامن من فبراير/شباط الماضي، التي انتهت بالتعادل (2-2).

بعدها لعب سافيتش 7 مباريات، قبل مواجهة اليوم، لم ينجح خلالها في هز الشباك، لكنه صنع هدفين أمام الخلود بالجولة 22 والنصر بالجولة 26.

وقبل المباراة، شارك سافيتش مع الهلال هذا الموسم في 39 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها، 13 هدفا، وصنع 6 لزملائه.

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