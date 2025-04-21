الإثنين 21 أبريل 2025
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محافظات

القبض على شاب بتهمة الترويج لسفر المواطنين للخليج

القبض على شاب بتهمة
القبض على شاب بتهمة الترويج لسفر المواطنين للخليج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على شاب بتهمة الترويج للسفر إلى دول الخليج على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقابل مبالغ مالية للنصب على المواطنين، في نجع سعيد بدائرة بندر قنا.

البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا بتحرير محضر من أحد المواطنين يٌدعى أ.ن، للنصب عليه من إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وبعد الفحص والتتبع توصلت قوات الأمن إلى أن الصفحة باسم "فرص عمل في الكويت" صاحبها شاب 26 عامًا، مقيم في نجع سعيد بندر قنا، يروج للسفر إلى دولة الكويت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأيضًا رسائل عبر تطبيق ماسنجر للاتفاق مع بعض المواطنين للسفر مقابل مبالغ مالية وذلك بعد النصب على المجني عليه صاحب الشكوى في مبلغ قدر 116 ألف جنيه.

تم ضبط المتهم والهاتف المحمول الخاص به وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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