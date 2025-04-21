الإسكندرية تعلن أسعار دخول الشواطئ لصيف 2025

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم، عن تصنيف الشواطئ وأسعار الدخول لهذا العام، مع التأكيد على مجانية استخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس في جميع الشواطئ.

وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الاسكندرية وحرص الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على تنظيم الخدمات الشاطئية وتقديم أفضل تجربة للمصطافين خلال موسم الصيف

حيث تم تقسيم الشواطئ إلى شواطئ مجانية يسمح بدخولها مجانًا، وتشمل شمسية وكرسي ويتمثل في شاطئ أبطال التحدي – الجمرك

شواطئ عامة برسم دخول 5 جنيهات للفرد يشمل كرسي + شمسية (بحد أقصى 4 أفراد) وتتمثل في شواطئ جليم العام – شرق،شهر العسل العام – العجمي، الهانوفيل العام – العجمي.

شواطئ "خدمة لمن يطلبها" – رسم دخول 10 جنيهات للفرد يشمل كرسي + شمسية (بحد أقصى 4 أفراد) وتشمل 22 شاطئًا، منها سيد درويش، نبيل الشاذلي – الجمرك، الدخيلة الشرقي والغربي، بليس 1،هدير، تقسيم الملاح،السلام 1،الهانوفيل خدمة، زهراء الهانوفيل،الكنارى،مارينا أبو يوسف،أبو يوسف 1و2،

الزهور، فاميلى بيتش الشرقى والغربى،شط الإسكندرية الغربى،الصفا،أبو تلات كرير 1 الشرقى كرير 2 الغربى –العجمي.

شواطئ مميزة برسم دخول 15 جنيهًا للفرد (لبعض الشواطئ 20 جنيهًا) يشمل كرسي + شمسية (بحد أقصى 4 أفراد) وتشمل شواطئ عروس البحر – المنتزه أول، السلسلة – وسط، وانلي، العصافرة، إسكندر – المنتزه ثان، شط الإسكندرية الشرقي – العجمي

الشواطئ السياحية – رسم دخول 25 جنيهًا للفرد يشمل كرسي + شمسية (بحد أقصى 4 أفراد)، ستانلي – شرق، البوريفاج – المنتزه ثان،جزيرة الدهب، محمود سعيد – المنتزه أول،شاطئ طاحونة المندرة 30 جنيهًا للفرد

شاطئ النخيل – ثلاث فئات سعرية مميزة: 20 جنيها، سياحية: 30 جنيها،VIP في اى بي بـ50 جنيها.

شواطئ قيد التطوير ضمن مشروع توسعات الكورنيش سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد تشغيلها، ومنها الفنار ،السرايا،ميامي، ميرامار – المنتزه أول

هذا، وتؤكد محافظة الإسكندرية على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الشواطئ، لضمان عدم وجود أي حالات استغلال لرواد الشواطئ.

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