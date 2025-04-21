القبض على سيدة بتهمة خنق رضيعتها في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على سيدة بتهمة خنق رضيعتها بعد يوم واحد من ولادتها، وإلقائها داخل صندوق قمامة بالقرب من نادي البحر، في بندر قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، مفاده العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بجوار نادي البحر بدائرة البندر.

وبعد تكثيف تحريات رجال المباحث تم كشف غموض الواقعة والقبض على سيدة في العشرينيات من عمرها، أرملة وأنجبت رضيعة بطريقة غير شرعية وقررت التخلص منها بعد 24 ساعة من ولادتها ثم ألقت جثتها داخل صندوق قمامة بجوار نادي البحر في دائرة بندر قنا.

تم ضبط المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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