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رياضة

الوداد المغربي يستعد لمرحلة ما بعد موكوينا ويحدد بديله استعدادا لكأس العالم للأندية

رولاني موكوينا، فيتو
رولاني موكوينا، فيتو

يستعد نادي الوداد المغربي لمرحلة ما بعد الجنوب أفريقي رولاني موكوينا مدرب الفريق، والذي أكد  لإدارة النادي رحيله نهاية الموسم مهما كانت النتائج.

وذلك بعدما عجز مدرب صن داونز السابق عن بلوغ الأهداف التي وعد بها، وصار عاجزا عن تحمل الضغوطات المحيطة به.

الوداد يحدد بديل موكوينا 

ويستبق الوداد الوضع قبل مونديال الأندية بأن حدد بديلا له، وقد يكون أمين بنهاشم مدرب الزمامرة السابق، والذي تم إلحاقه بمنصب المدير الرياضي للنادي، وهو الذي سبق وأن اشتغل مساعدا في السابق للبلجيكي سفين فاندنبروك، الذي قاد الأحمر للتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة قبل الماضية.

مثلما يدرس الوداد خيارات بديلة لمدربين أجانب إلا أنه يتريث في الحسم فيها.

وقد يتحدد مصير ومستقبل موكوينا من مباراة الكلاسيكو بين الوداد والجيش الملكي التي تحدد هوية الوصيف الذي يرافق بركان لتمثيل المغرب النسخة المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وكان خطاب موكوينا ولهجته تغيرتا مؤخرا مؤكدا أنه لم يعد يفهم أنصار النادي ولا يمكن إرضاؤهم جميعا بالاعتماد على اللاعبين  الذين تتم المطالبة بهم، مثلما أن الانفصال عنه في حال لم يتقدم باستقالته كما التزم بذلك عبر حديث خاص قد تكلف الوداد مليون دولار. 

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