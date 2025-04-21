أغنية جديدة لـ دوللي شاهين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم (فيديو)

طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين أغنيتها الجديدة ترتيلة اليوم علي خشبة الصليب» بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة عالية بعد طرحها بساعات قليلة.

ترتيلة اليوم علي خشبة من كلمات،الاب بيتر حنا،تسجيل واستوديو، راكان.

أعمال دوللى شاهين

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنيات « روح زورن»بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أنا الحاجة الحلوة»، ست البنات»، «حوش الدلع»، «حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول ترتيلة

اليوم علي خشبة

اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياة

إكليل من شوك وضع على هامة ملك الملائكة

برفيرا كاذبًا تسربل

الذي وشح السماء بالغيوم

قبل لطمة الذي أعتق أدم في الأردن

ختن البيعة سمر بالمسامير

و إبن العذراء طعن بحربة

نسجد لألامك أيها المسيح

فأرنا قيامتك المجيدة

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