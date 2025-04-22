«الست خضراء».. أسطورة حلوان تعود للحياة من جديد.. مياه كبريتية ولاندسكيب ساحر وملاهٍ.. وأسرار يرويها أقدم موظف بالحديقة

بعد غياب دام 20 عامًا، وعلى مساحة 10 أفدنة، عادت حديقة الست خضراء لتفتح ذراعيها من جديد لأهالي حلوان وكل عشّاق الطبيعة، في مشهد احتفالي رائع صباح اليوم تزامنًا مع احتفالات شم النسيم.

محافظ القاهرة قام بقص الشريط وافتتاح الحديقة رسميًا، ليعلن عودة واحدة من أقدم وأجمل حدائق حلوان للحياة، وسط فرحة وبهجة من الزوار الذين توافدوا بأعداد كبيرة.

وبين الحضور والفرحة، التقينا بـعبد التواب محمد، أقدم موظف في الحديقة الذي قال:"أنا شغال هنا من سنة 2003… شُفت فيها أيام حلوة وأيام مرة، لكن النهاردة بالنسبالي عيد. أنا كنت حاضر أول افتتاح… وكنت شاهد على لحظة إغلاقها سنة 2005، وعمري ما تخيلت إنها هترجع تاني بالشكل المبهر ده".

من هي الست خضراء ولماذا سميت الحديقة بهذا الإسم

يقول عبد التواب إن هذا الاسم يرجع لوجود المياه الكبريتية في هذه المنطقة بلون أزرق فاتح يميل للخضار، وأن هذه العيون شقت الأرض منذ زمن بعيد في عصر الخديو إسماعيل.

مياه كبريتية في حديقة الست خضراء

يقول عبد التواب إن حديقة الست خضراء كانت وما زالت مميزة عن غيرها لأنها تحتوي على عيون مياه كبريتية طبيعية، كانت ولا تزال مقصدا للناس اللي بتدور على الراحة والعلاج الطبيعي.

ويضيف:"الميه دي كنز، كانت بتيجي ناس من بلاد بعيدة عشان يستمتعوا بيها… ولكن نظرًا لأن نسبة الكبريت بها عالية قد لا يتحملها الشخص قمنا بإغلاقها بسور حديد ومن يحتاج إلي زجاجة أو شيء من هذا القبيل نملأ له ما يريد."

اللاندسكيب الجديد في حديقة الست خضراء

وأضاف: "الحديقة رجعت بحلة جديدة خلّت الكل ينبهر. الأشجار القديمة اتجددت، وأضيفت مساحات خضراء ممتدة، نجيل طبيعي، زهور ملونة، ونوافير مائية بتزين المكان بصوتها العذب. عبد التواب أشار بفخر:"المكان كله اتغير… بص حوالينك، ده مش مجرد تجميل، دي روح رجعت، فيه ممرات مشي، وفيه جلسات عائلية، وكلها معمول حسابها للراحة النفسية."

ملاهٍ للأطفال في حديقة الست خضراء

وتابع:"الحديقة النهاردة مش بس للعلاج أو الاستجمام، لكن كمان للترفيه. تم إنشاء منطقة ملاهي للأطفال تضم ألعاب متنوعة وآمنة، واللي كانت مصدر سعادة حقيقية للزوار النهاردة، وعبد التواب علّق:"زمان كانت بس خضرة وعيون، دلوقتي بقى فيه ملاهي وأماكن أكل وكافيهات. بصراحة، اللي صمم ده كان بيفكر بعين المواطن."

سعر رمزي وتذكرة بخمسة جنيهات بحديقة الست خضراء

وقال:"من أهم المفاجآت كانت التذكرة الرمزية، بس 5 جنيهات للفرد، وهو ما شجع أسر كتير على الحضور. وبحسب تصريحات محافظ القاهرة خلال الافتتاح، فإن الهدف الأساسي هو "توفير متنفس طبيعي للأسر المصرية بأسعار في متناول الجميع. أنا شوفت الحديقة بتموت… ودلوقتي شوفتها بتتنفس من تاني،اللي ماجاش يزورها النهاردة، لازم ييجي، لأن الست خضراء مش مجرد حديقة… دي حكاية".

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