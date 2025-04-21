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أخبار مصر

بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، وزير النقل يتابع حركة تداول البضائع بالموانئ

وزير النقل
وزير النقل

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل حركة تداول البضائع بكافة الموانئ المصرية بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، وشدد كامل الوزير على تقديم افضل خدمه للخطوط الملاحية في اسرع وقت.

حركة الملاحة في موانئ البحر الأحمر 

على صعيد اخر أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 57000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 843 شاحنة و140 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 324 شاحنة و128 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54000 طن بضائع، 519 شاحنة و12 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهي سينا، امل وSEA AFFLUENCE بينما تغادر السفينة AE URANS علي متنها 44000 طن فوسفات تصدير الي سنغافورة وتغادر أيضا السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسيريس.

 فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين يوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت العبارة امل. كما تم تداول 4000 طن بضائع، 360 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي ايلة، كوين نفرتيتي،آور والحسين وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2120 راكب بموانيها.

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احتفالات شم النسيم الفريق كامل الوزير وزير الفريق كامل الوزير وزير النقل المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر الفريق كامل الوزير

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