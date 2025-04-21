تدريب الطلاب والباحثين على تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد بكلية الوافدين بجامعة الأزهر

تنظِّم كلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين محاضراتها العلمية في تثقيف الطلاب والباحثين من خلال المجالس العلمية والفعاليات التدريبية لبرنامج (تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد) الذي يقام برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وعبَّرت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين عميدة الكلية، عن شكرها للعلماء؛ لاهتمامهم برعاية هذا البرنامج، مشيرة إلى أنه يأتي استمرارًا للجهود التي تنظمتها الكلية في الأنشطة العلمية؛ مثل: دورات التصحيح الفكري، ومواجهة الشبهات الإلحادية، والإعجاز العلمي، وصناعة القيادات النسائية المشرقة.

تدريب الطلاب والباحثين على تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد بكلية الوافدين

وقد حضر افتتاح البرنامج الدكتور أحمد معبد، أستاذ الحديث وعلومه عضو هيئة كبار العلماء، والدكتورة رجاء حزين، أستاذ الحديث وعلومه عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة، والدكتور صبحي عبد الفتاح، أستاذ الحديث وعلومه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة، والدكتور محمد نصر اللبان، عميد كلية الدراسات الإسلامية دمياط الأسبق عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة، والدكتور خالد شاكر، رئيس قسم أصول الدين بكلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين، والدكتور عماد شندي، عضو لجنة الحديث بجامعة الأزهر، ولفيف من أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وقال فضيلة الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء: إن الوافدين أمانة في أعناقنا، وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر لنا دوام الرعاية العلمية للوافدين وهو ما يستوجب على الوافد أن يكون عند حسن الظن، فيُحسن التعلم حتى يعود سفراء، معبرين عن عمق العلوم الإسلامية في الأزهر الشريف.

وقد شهد يوم السبت عدة محاضرات؛ منها: محاضرة «ضوابط دراسة الإسناد ومنهجية البحث وخطواته» ألقتها الدكتورة رجاء حزين، تلاها محاضرة عن: «خطوات دراسة الإسناد والشروط العشرة الواجب توافرها في الراوي وطريقة الحكم على الحديث ومعرفة كتب الرواة» ألقاها الدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تبعها تدريب عملي للدكتورة منى صلاح، مدرس الحديث وعلومه بالكلية، على قواعد دراسة الأسانيد وتطبيقه في الحكم على الحديث عن طريق العرض الفعال، واستخدام الحاسب الآلي، والتعليم التعاوني مع الطلاب، كما حاضر الدكتور صبحي عبد الفتاح، والدكتور صلاح عيسى حول معرفة بعض عيوب المحققين في بعض البرامج، وكيف يمكن للباحث تتمة البحث ومراجعته ودراسة الإسناد؟



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