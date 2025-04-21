إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية في شم النسيم (فيديو)

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا ضعيفا خلال احتفالات شم النسيم، رغم استعدادات الشواطئ والإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وجاءت نسب إشغال شواطئ القطاع الشرقي ٢٥% لجميع الشواطئ، والقطاع الغربي ١٥% لجميع الشواطئ، طبقا لما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية.

ورفعت شواطئ القطاع الشرقى الراية الخضراء بما يعني النزول لمياه البحر بأمان، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي الراية الصفراء بما يعني النزول لمياه البحر بحذر.

وأجرت فيتو بثا مباشرا من على أحد شواطئ الإسكندرية لرصد احتفالات شم النسيم.

وترجع نسبة الإقبال الضعيفة والمتوسطة على الشواطئ خلال شم النسيم نظرا لبرودة الأجواء والطقس الشتوي الذي لازال على محافظة الإسكندرية.

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