الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

توقيع ومناقشة "أخوية الطبقة المتوسطة" لـ عمر طاهر بمكتبة ديوان

حفل توقيع ومناقشة
حفل توقيع ومناقشة كتاب أخوية الطبقة المتوسطة

 تنظم مكتبة ديوان فرع الزمالك، حفل توقيع ومناقشة لكتاب “أخوية الطبقة المتوسطة” للكاتب عمر طاهر، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق ٢٦ أبريل الجاري. 

 

توقيع ومناقشة كتاب أخوية الطبقة المتوسطة 

 ومن المقرر أن تناقش الكتاب مع عمر طاهر الكاتبة نورا ناجي، كما يفتح باب الحوار مع الجمهور الحاضر للحفل.  

كتاب أخوية الطبقة المتوسطة 

 ويقول الكاتب عمر طاهر في هذا الكتاب: "لا أشعر بالأسى تجاه الفرص التي أهدرتها، يكلل الامتعاض نظرتي للفرص التي أهدرتني، كنت أدخر لها أفضل مما حصَّلَته بطريقتها... خسارة".
وتابع: لا أعترف بسوء الحظ، وأرى أن كل ما عشته هو الأمثل بالنسبة لقدراتي، وأتقبل وجهة نظر المقربين فيَّ بأنني زاهد وعدمي باعتبارها قصة نجاح، وأود بعد وفاتي أن أتبرع بجسمي للأبحاث التي تفسر الشعور بالامتنان.. هل حققت ما أحلم به؟ ربما. لكن الأكيد أنني حققت ما لم أحلم به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كتاب أخوية الطبقة المتوسطة عمر طاهر الكاتب عمر طاهر الكاتبة نورا ناجي مكتبة ديوان
ads

الأكثر قراءة

غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

سارة خليفة تواجه 5 اتهامات خطيرة، وهذه عقوباتها المتوقعة

أي القلوب تستفتي؟ عالم أزهري يرد على سعد الهلالي بعد الاستشهاد بحديث «استفت قلبك»

الزمالك يصدر بيانا رسميا بشأن زيزو

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

الزناتي يقدم مشروعًا لتطوير مركز التدريب الصحفي وتحويله لمعهد دولي

5470 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة فرانسيس..خطوات انتخاب بابا الفاتيكان الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أي القلوب تستفتي؟ عالم أزهري يرد على سعد الهلالي بعد الاستشهاد بحديث «استفت قلبك»

ترث أكثر من الرجل في 30 حالة، كل ما تريد معرفته عن حالات ميراث المرأة في الإسلام

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية