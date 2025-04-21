شاب يذبح مواطنا بعد مشادة كلامية في منزله بالمنوفية

شهدت قرية طهواي، التابعة لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، مقتل شخص على يد شاب بعد مشادة كلامية داخل منزل المتهم.

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العقيد محمد أبو العزم، مأمور مركز أشمون، بلاغًا يفيد بمقتل "ب. م" على يد “ح.ح” بسلاح أبيض، بعد مشادة كلامية داخل منزل المتهم بقرية طهواي.

وأكد مصدر أمني أن المتهم مريض نفسي وقام بذبح المجني عليه "بالسنجة" بعد مشادة كلامية.

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