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محافظات

إدارة الأغذية بصحة قنا تكثف جهودها خلال الاحتفال بشم النسيم

حملة بقنا، فيتو
حملة بقنا، فيتو

 وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا فرق إدارة الأغذية بالطب الوقائي بمتابعة المنشآت الغذائية المختلفة للاطمئنان على المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين وضمان سلامتها ومراجعة الاشتراطات الصحية المختلفة المتعلقة بتلك الأغذية.

 

حملات بأيام شم النسيم في قنا

 وقامت إدارة مراقبة الأغذية بقيادة الدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي والدكتور أحمد دنقل مدير إدارة الأغذية بالمديرية، بوضع خطة مرور ومتابعة لمنافذ الأغذية بالمحافظة خلال فترة عيد شم النسيم.

وأشار وكيل الوزارة إلى نجاح الفرق بالمراكز المختلفة خلال أيام العيد في المرور على ١٥٣ منشأة غذائية وأخذ ١٠٣ عينات، كما تم إعدام ١١٨ لترا و١٠٤ كجم وتم عمل ٧٧ محضرا ما بين محاضر نظافة للمنشآت الغذائية أو محاضر لعدم الحصول أو حمل شهادات صحية،،كما تم مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق عدد ٢٦ منشأة غذائية بدون ترخيص.

فيما أكد وكيل الوزارة على الاهتمام الذي توليه مديرية الصحة في حفظ صحة المواطنين، مناشدًا المواطنين بضرورة تناولهم الأغذية الصحية والسليمة موثوقة المصدر والبُعد عن الأغذية مجهولة المصدر والتي تضر بصحتهم وصحة أسرهم. 

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