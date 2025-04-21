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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبحث مع "تكنيب إنرجيز" الإيطالية فرص التعاون المشترك

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، ماركو فيلا، الرئيس التنفيذي لشركة "تكنيب إنرجيز" الإيطالية، وفرانشيسكو كاماراتا نائب الرئيس التنفيذي للشركة لتطوير الأعمال لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الشركة والشركات التابعة للوزارة.

تناول اللقاء عددًا من مجالات التعاون المحتملة، شملت قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية والمعدنية والتعدينية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة، حيث تم استعراض الفرص المتاحة والإمكانات التي تمتلكها الشركات التابعة للوزارة في هذه المجالات الحيوية.

تعزيز الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية

 

وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية الجادة، وترحيبها بالتعاون مع شركة تكنيب إنرجيز في ضوء خبراتها المتخصصة، بما يسهم في تطوير الشركات التابعة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة.

واستعرض الوزير عددا من المشروعات الجاري تنفيذها والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متنوعة، والمتاحة للشراكة لتعزيز دور الشركات التابعة في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم القيمة المضافة وزيادة معدلات النمو والتشغيل.

تطلع الشركة لتعزيز تواجدها في السوق المصري

 

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـ"تكنيب إنرجيز"، عن تطلع الشركة لتعزيز تواجدها في السوق المصري، والمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية طموحة بالشراكة مع قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الشركة ترى في السوق المصري إمكانات كبيرة للنمو والتوسع.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة قطاع الأعمال العام مع شركاء دوليين لاستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، في إطار خطة الدولة لدفع عجلة التنمية الصناعية وتحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات التابعة.

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