أهالي سوهاج يتوافدون على الحدائق والمتنزهات احتفالا بعيد القيامة وشم النسيم

شهدت محافظة سوهاج توافد المئات من المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات، احتفالًا بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، وسط أجواء مبهجة تخللتها الأنشطة الترفيهية وتجمعات العائلات.

وشهد كورنيش النيل الشرقي والغربي إقبالًا كثيفًا من المواطنين، بالإضافة إلى حدائق الثقافة العامة، وحديقة ميدان جمال عبد الناصر، والحديقة المتحفية، حيث امتلأت الأماكن بالأسر والأطفال الذين حرصوا على قضاء أوقات ممتعة.

وأكد عدد من المواطنين سعادتهم بالأجواء الاحتفالية التي تسود المحافظة، مشيدين بحُسن التنظيم وانتشار الخدمات الأمنية والمرورية التي ساهمت في تحقيق السيولة وتوفير الأمان داخل المتنزهات.

تكثيف أعمال النظافة العامة

ومن جانبها، كثفت الأجهزة التنفيذية بسوهاج من استعداداتها لاستقبال الزوار، حيث تم رفع درجة الاستعداد في كافة المرافق، وتكثيف أعمال النظافة العامة، وتوفير فرق الطوارئ والإسعاف، إلى جانب تعزيز التواجد الأمني لتأمين المحتفلين وضمان سلامتهم.

وأعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدادا للاحتفال بعيد القيامة وعيد شم النسيم، مؤكدا التزام كافة الأجهزة بالمتابعة الجدية والمستمرة على مدار الساعة والدفع بالفرق المتخصصة لمواجهة أية مشكلات.

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