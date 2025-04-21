جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة شاب في القاهرة الجديدة

عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب داخل شقة سكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وكشفت التحريات أن المتوفى فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

العثور على جثة شاب بالقاهرة الجديدة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.



وبالفحص تبين العثور على جثة شاب لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبإجراء التحريات تبين أن الشاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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