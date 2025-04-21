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أخبار مصر

4 توجيهات من وزير السياحة والآثار لتنظيم زيارة الأهرامات

الاهرامات
الاهرامات

واصلت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات، وذلك وسط متابعة مستمرة من شريف فتحي وزير السياحة والآثار لتدفق سير حركة الزيارة بها ومستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين في ظل تزايد حركة الزيارة إلى المنطقة الأثرية تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.

خطة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات لتقديم الخدمات للزائرين بالأهرامات

وحرص وزير السياحة والآثار علي توجيه عدة تعليمات لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية والمسئولة عن تقديم الخدمات السياحية بمنطقة الأهرامات.
وتضمنت توجيهات وزير السياحة والآثار التالي: 
- ضرورة زيادة عدد المظلات والمقاعد ودورات المياه بالمنطقة الأثرية ككل لاسيما تلك الموجودة بالمحطات المختلفة على مسار الزيارة، وبمنطقة بانوراما أبو الهول خاصة وأنها نقطة انتهاء الزيارة والتجربة السياحية بالمنطقة الأثرية
- تخصيص عربات صغيرة لنقل الزائرين من المصريين والسائحين من المحطة المخصصة لزيارة هرم منكاورع إلى الهرم نفسه والعكس.
-  تنظيم وقوف وحركة سير الجمالة والخيالة بالأماكن المخصصة لهم بمنطقة البانوراما وعند هرمي خفرع ومنكاورع وتحديد مداخل ومخارج ومسارات سير خاصة بهم لتكون التجربة أكثر استمتاعًا ويسر، وذلك حتى يتم الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة بمنطقة التريض والمخصصة لهم ضمن مشروع تطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية
- زيادة عدد المقاعد في الحافلات الكهربائية المملوكة لها إلى 50 مقعد في كل حافلة وإضافة أحزمة الأمان بها.

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