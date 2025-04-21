إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على دائري المعادي

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على دائري المعادي وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث دائري المعادي

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى دائري المعادي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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