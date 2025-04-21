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رياضة

موعد مباراة توتنهام ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

توتنهام
توتنهام

يلتقي توتنهام هوتسبير ونوتنجهام فورست، مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

ويسعى توتنهام لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أنه يعاني هذا الموسم  إذ يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 37 نقطة من 32 مباراة خاضها في البطولة.

 

فيما يدخل فريق نوتنجهام فورست اللقاء وعينه على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا خاصة أن الفريق يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة من 32 مباراة.

 

موعد مباراة توتنهام ونوتنجهام فورست

تقام مباراة توتنهام أمام نوتنجهام فورست على ملعب "توتنهام هوتسبير" في العاصمة البريطانية لندن، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد نوتنجهام فورست


وتنقل مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست عبر قناة "beIN Sports HD 1"، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

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