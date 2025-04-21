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حوادث

"عيون الأمن في كل مكان"، استنفار أمني وشرطة نسائية لتأمين احتفالات شم النسيم بالقاهرة

الشرطة، فيتو
الشرطة، فيتو

شهدت محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، استنفار أمني واسع النطاق لتأمين احتفالات المواطنين بشم النسيم، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة في الحدائق والمتنزهات والشوارع الحيوية.


وجاءت الخطة الأمنية تحت إشراف اللواء حسين بلال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة التجمعات العامة، وانتشرت الشرطة النسائية امام دور السينما والحدائق والمنتزهات وقوات الإنقاذ النهري بطول نهر النيل.

 

وبدأت القوات الأمنية تنفيذ خطتها منذ الساعات الأولى من الصباح، مع إلغاء الإجازات والراحات لضباط وأفراد الشرطة، تحسبا لأي طارئ، كما نفذ مدير أمن القاهرة جولة ميدانية للاطمئنان على الانتشار الأمني والاستعدادات في المواقع الحيوية والكنائس التي استمر تأمينها بالكثافة نفسها.

 

الشرطة النسائية في قلب المشهد

لعبت الشرطة النسائية دور بارز في عمليات التأمين، حيث تولت ضابطات مكافحة العنف ضد المرأة مهمة تفتيش السيدات، ومنع دخول أي محظورات إلى الحدائق ودور السينما والمتنزهات، في ظل تواجدهن المكثف في محيط تلك الأماكن.

حالة طوارئ مرورية.. والفسيخ تحت المراقبة

ومن جانبها، رفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة حالة الاستعداد القصوى لتسهيل حركة السير، والتعامل مع الكثافات المتوقعة في الشوارع والميادين، خاصة في محيط الحدائق، وتم الدفع بعدد كبير من رجال المرور، وتفعيل غرفة العمليات لرصد أي اختناقات والتعامل السريع معها.

كما جرى التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومحافظة القاهرة وهيئة الإسعاف، تحسبا لأي حالات تسمم غذائي بسبب تناول الفسيخ والرنجة، وتم توجيه مسؤولي المرافق لإزالة الإشغالات التي قد تعيق حركة المواطنين.

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