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ثقافة وفنون

الليلة، عرض الجزء الثاني من لقاء إبراهيم عبد المجيد مع "كلام في الثقافة"

إبراهيم عبد المجيد،
إبراهيم عبد المجيد، فيتو

يعرض مساء اليوم الأثنين 21 أبريل الجاري، الجزء الثاني من حلقة الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد مع بودكاست “كلام في الثقافة” على شاشة قناة الوثائقية. 

إبراهيم عبد المجيد 

ويتحدث إبراهيم عبد المجيد خلال اللقاء عن العديد من تفاصيل مسيرته الأدبية، وعن أعماله خاصة تلك التي أثرت المكتبة الأدبية والثقافية المصرية والعربية.

بودكاست كلام في الثقافة 

ويستضيف بودكاست كلام في الثقافة نخبة متنوعة من الأدباء والمفكرين والمثقفين المصريين، ويوثق معهم رحلاتهم وتجاربهم الإبداعية في عالم الأدب والفكر والثقافة، وحكايات ما وراء الكتابة.

ويتناول البودكاست أبرز المحطات المهمة في حياتهم، بدايةً من الأسرة والنشأة، مرورًا بالمدرسة والجامعة، وصولًا إلى اللحظة الراهنة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من أبرز القضايا العامة الثقافية والفكرية التي شهدتها مصر خلال العقود الماضية، والتي تتعلق بحركة الأدب والهوية والفكر والوجدان العام للمصريين.

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