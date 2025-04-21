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ثقافة وفنون

"فار بـ 7 ترواح" يواصل إيراداته الهزيلة.. هل يتم رفعه من السينمات؟

فيلم فار بـ 7 ترواح،
فيلم فار بـ 7 ترواح، فيتو

واصل فيلم “فار بـ 7 ترواح” إيراداته الهزيلة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، حيث تذيل ترتيب الأفلام أمس الأحد. 

إيرادات فيلم فار بـ 7 ترواح 

وحقق الفيلم أمس إيرادات بلغت 47 ألفا و442 جنيها فقط، الأمر الذي يهدد بسحبه من دور العرض السينمائي خاصة مع قرب طرح عدد من الأفلام الجديدة الشهر المقبل. 

أبطال فيلم فار بـ 7 ترواح 

فيلم فار بـ 7 ترواح يعتمد على البطولة الجماعية، وتضم قائمة أبطاله أكثر من 22 نجما، منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعة.

الفيلم قصة محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

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