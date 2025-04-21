متحف تل بسطا يفتتح معرضا مؤقتا احتفالا باليوم العالمي للتراث والفن

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن افتتاح معرض مؤقت بمتحف تل بسطا وذلك تحت عنوان “إبداع فنان مصري” وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتراث واليوم العالمي للفن.



احتفالات متحف تل بسطا باليوم العالمي للتراث

ويعرض المتحف مجموعة من القنينات والأواني الفخارية وعددهم خمس قطع وهما قنينة ذات بدن منبجع على شكل مثلث ومادة الصنع من الفخار الاحمر المصقول وترجع الي عصر الدولة الحديثة وإناء على شكل زمزمية ذات رقبة قصيرة والفوهه قمعية بها مقبضان متقابلان من أسفل الفوهة إلى الكتف وعلى البدن من الجهتين دوائر متتالية مرسومة بالمداد الأسود والأحمر مادة الصنع من الفخار.



مقتنيات المعرض المؤقت بمتحف تل بسطا



كما يضم المعرض إناء على شكل زمزمية ذات رقبة قصيرة والفوهه قمعية بها مقبضان متقابلان من أسفل الفوهه الى الكتف وعلى البدن من الجهتين دوائر متتالية مرسومة بالمداد الأسود والأحمر مادة الصنع من الفخار، وقدر ذو بدن مستدير والقاعدة محدبة والفوهة بشفه مستعرضة له مقبضان متقابلان من الشفة إلى الكتف مادة الصنع من الفخار، وإناء ذو بدن كمثري الشكل والرقبة قصيرة والفوهه حلقية ذات شفه مستعرضة والقاعدة حلقية لها مقبض من أسفل الفوهة إلى الكتف مادة الصنع من الفخار.



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