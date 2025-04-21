بحصيلة الأحد، "سيكو سيكو" يحافظ على صدارته لإيرادات شباك التذاكر

تصدر فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر وطه دسوقي، أمس الأحد، إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، محافظا على المركز الأول منذ طرحه بالسينمات.

إيرادات فيلم سيكو سيكو أمس

وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم في السينمات أمس 6 ملايين و478 جنيه.

قصة فيلم سيكو سيكو

الفيلم الذي يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، يدور حول شابين: أحدهما يعمل في شركة شحن (عصام عمر)، والآخر لاعب ألعاب فيديو (طه الدسوقي)، يتورطان في مشكلة كبيرة تحمل مفاجآت غير متوقعة.

أبطال فيلم سيكو سيكو

العمل بطولة عصام عمر، طه الدسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، وتأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.