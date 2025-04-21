زواج من نوع آخر، الممثلة كريستين ستيوارت تعقد قرانها على خطيبتها ديلان ماير

كشف موقع TMZ، أن النجمة كريستين ستيوارت، البالغة من العمر 35 عامًا، عقدت قرانها على خطيبتها ديلان ماير، في لوس أنجلوس، أمس الأحد 20 أبريل.

وأفاد الموقع، أن الزوجين تبادلا عهود الزواج في منزلهما، أمام مجموعة من المقربين، بمن فيهم آشلي بينسون وزوجها براندون ديفيس، بعد حصولهما على رخصة الزواج من المحكمة.

علاقة كريستين ستيوارت وديلان ماير

وأعلن كلا من ستيوارت وماير، علاقتهما رسميًا عبر موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام في أكتوبر 2019، فيما عقد الثاني خطوبتهما في عام 2021.

وخلال ظهورها في برنامج "ذا هوارد ستيرن شو" على قناة SiriusXM في ذلك العام، مازحت ستيوارت قائلةً: إن ماير، البالغة من العمر 37 عامًا، وهي ابنة كاتب السيناريو المرشح لجائزة الأوسكار نيكولاس ماير، سبقتها في التقدم للزواج وهي من تقدمت لها.

وقالت كريستين،:"ليس من المُسلّم به أن أكون أنا من سيُقدّم لها طلب الزواج، هل تفهم ما أقصد؟ فمع وجود فتاتين، لا أحد يعلم من سيُلبّي هذا الدور الجندري الغريب، ونحن لا نفعل ذلك ولا نفكّر فيه بهذه الطريقة..لذا قلتُ لنفسي: 'مهلًا، حسنًا، لستُ أنا من سيُقدّم لها طلب الزواج بالتأكيد..وهكذا كنتُ أمزح قليلًا، 'لا، أريد أن أكون من يتقدم لخطبتها، أريد أن يُقدّم لي طلب الزواج'، ثم أمسكت بالطبق وقدّمت لها طلب الزواج.. كان الأمر في غاية الروعة".

وأضافت أن ماير "أبدعت" بطلبها.

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