قتلته وماكانش قصدي، اعترافات قاتل صديقه بمنشأة ناصر بسبب كيس زبالة

شهدت منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة وبالتحديد أحد شوارعها المكتظة بالبسطاء، حيث تتقاطع الأرواح فوق تلال القمامة، اندلعت مأساة تشبه مشهد من فيلم دموي، لكن أبطالها هذه المرة من لحم ودم، وصديق العمر صار قاتل في لحظة شيطان.

الواقعة بدأت بخلاف يبدو بسيطا على كيس زبالة، لكن في عالم لا يرحم الفقراء، تحولت المنافسة على رزق اليوم إلى معركة مصير، انتهت بجثة هامدة وسكين ملطخ بالدم.

اعترافات قاتل صديقه بمنشأة ناصر

"أنا قتلته وماكانش قصدي، بس الدنيا اسودت في وشي، ومشوفتش غير طيفه بيقع قدامي والدم مغرق إيدي" بهذه الكلمات الباردة روى القاتل أمام رجال المباحث بالقاهرة تفاصيل الجريمة، كأنه يحكي قصة لا تخصه، وكأن الطعنة خرجت من يد أخرى لا يعرفها.



وأضاف المتهم، أن المجني عليه هو صديقه الوحيد وأنه لم يقصد قتله، هي كانت مشادة كلامية بينى وبينه بسبب الأولوية في الحصول على كيس زبالة لكن الشيطان دخل وسطنا ولقيت نفسي بدون بطعنه بسلاح أبيض.

مقتل شاب على يد صديقه بمنشأة ناصر

كان قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب ممزق الجسد والمتهم جالس بجوار الجثة فى حالة إنهيار ممسك فى يده السلاح المستخدمة في ارتكاب الجريمة.



تحفظ رجال المباحث على السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، واقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن سبب الجريمة هو "أولوية جمع القمامة"، نشبت بينهما مشادة كلامية فتطورت خلال لحظات إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن صديقه فى القلب فسقط المجني عليه على الأرض مغشيًا عليه وسط بركة من الدماء.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.