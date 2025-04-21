الاتحاد في مواجهة الاتفاق بالدوري السعودي

يستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق في الجولة 29 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.



ويدخل الاتحاد مباراة اليوم تحت قيادة مديره الفني الفرنسي لوران بلان، أملًا في تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الفتح والسعي نحو استعادة نغمة الانتصارات وتعزيز صدارته لترتيب دوري روشن السعودي بعد ضغط الهلال عليه وتقليص الفارق إلى 4 نقاط.





ويحتاج الاتحاد للفوز في 5 مباريات من أصل 6 متبقيين له في دوري روشن من أجل اعلانه بطلًا للمسابقة بدون النظر لنتائج باقي المنافسين.



ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب روشن برصيد 65 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال الوصيف و8 عن النصر صاحب المرتبة الثالثة قبل انطلاق الجولة 29.



أما الاتفاق المنتشي بفوزه على الرياض في الجولة الماضية والذي عزز من موقعه في المركز السابع برصيد 40 نقطة، فيأمل تحت قيادة مديره الفني الوطني سعد الشهري لمواصلة الانتصارات والتقدم أكثر في ترتيب المسابقة.

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