الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتحاد في مواجهة الاتفاق بالدوري السعودي

الاتحاد السعودي،
الاتحاد السعودي، فيتو

يستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق في  الجولة 29 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.


ويدخل الاتحاد مباراة اليوم تحت قيادة مديره الفني الفرنسي لوران بلان، أملًا في تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الفتح والسعي نحو استعادة نغمة الانتصارات وتعزيز صدارته لترتيب دوري روشن السعودي بعد ضغط الهلال عليه وتقليص الفارق إلى 4 نقاط.


ويحتاج الاتحاد للفوز في 5 مباريات من أصل 6 متبقيين له في دوري روشن من أجل اعلانه بطلًا للمسابقة بدون النظر لنتائج باقي المنافسين.


ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب روشن برصيد 65 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال الوصيف و8 عن النصر صاحب المرتبة الثالثة قبل انطلاق الجولة 29.


أما الاتفاق المنتشي بفوزه على الرياض في الجولة الماضية والذي عزز من موقعه في المركز السابع برصيد 40 نقطة، فيأمل تحت قيادة مديره الفني الوطني سعد الشهري لمواصلة الانتصارات والتقدم أكثر في ترتيب المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي 2024-2025 اتحاد ترتيب دوري روشن السعودي ترتيب دوري روشن دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي لوط لوران بلان

مواد متعلقة

ملايين الدولارات، عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف مصادر دخل النادي

مبلغ ضخم، خالد الغندور يكشف مطالب عبد الله السعيد للتجديد مع الزمالك

فالفيردي يدخل قائمة الكبار في ريال مدريد

تعادل سلبي بين وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الشوط الأول

ads

الأكثر قراءة

أثناء حفله بأمريكا، رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه (صور)

تعليق غير متوقع من لميس الحديدي بعد القبض على سارة خليفة (فيديو)

عمرو أديب: الأهلي يفكر في جوميز، وإبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن زيزو

ابنة سليمان عيد تروي اللحظات الأخيرة في حياة والدها (فيديو)

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

أسعار السمك اليوم، ارتفاع السبيط والبربون والجمبري في سوق العبور

شارك خطة ضرب الحوثي مع زوجته، هل يتم إقالة وزير الدفاع الأمريكي؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من الإعلام إلى تجارة الموت.. سارة خليفة تقود عصابة تصنيع المخدرات بأحراز تصل لـ نصف مليار جنيه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية