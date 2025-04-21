مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في دوريات أوروبا
تقام اليوم الإثنين 21- 4 - 2025 العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي.
الدوري الإنجليزي الممتاز
- توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست، الساعة 21:00
دوري روشن السعودي
- الهلال ضد الشباب، الساعة 17:55
- الاتحاد ضد الاتفاق، الساعة 20:00
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
- جيرونا ضد ريال بيتيس، الساعة 21:0
الدوري الإيطالي
- تورينو ضد أودينيزي، الساعة 12:30
- كالياري ضد فيورنتينا، الساعة 15:00
- جنوى ضد لاتسيو، الساعة 18:00
- يوفنتوس ضد بارم، الساعة 20:45،
الدوري التركي الممتاز
- ألانياسبور ضد سامسون سبور، الساعة 19:00
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