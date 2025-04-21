مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في دوريات أوروبا

تقام اليوم الإثنين 21- 4 - 2025 العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي.



الدوري الإنجليزي الممتاز



- توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست، الساعة 21:00



دوري روشن السعودي



- الهلال ضد الشباب، الساعة 17:55

- الاتحاد ضد الاتفاق، الساعة 20:00



الدوري الإسباني الدرجة الأولى



- جيرونا ضد ريال بيتيس، الساعة 21:0



الدوري الإيطالي



- تورينو ضد أودينيزي، الساعة 12:30

- كالياري ضد فيورنتينا، الساعة 15:00

- جنوى ضد لاتسيو، الساعة 18:00

- يوفنتوس ضد بارم، الساعة 20:45،



الدوري التركي الممتاز



- ألانياسبور ضد سامسون سبور، الساعة 19:00

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