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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في دوريات أوروبا

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

تقام اليوم الإثنين 21- 4 - 2025 العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي.


 الدوري الإنجليزي الممتاز


- توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست، الساعة 21:00


دوري روشن السعودي


- الهلال ضد الشباب، الساعة 17:55
- الاتحاد ضد الاتفاق، الساعة 20:00


الدوري الإسباني الدرجة الأولى


- جيرونا ضد ريال بيتيس، الساعة 21:0


الدوري الإيطالي 


- تورينو ضد أودينيزي، الساعة 12:30
- كالياري ضد فيورنتينا، الساعة 15:00
- جنوى ضد لاتسيو، الساعة 18:00
- يوفنتوس ضد بارم، الساعة 20:45، 


الدوري التركي الممتاز


- ألانياسبور ضد سامسون سبور، الساعة 19:00

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