شنق نفسه بجنش حديد، انتحار شاب بغرفته في سوهاج

أقدم شاب بسوهاج على الانتحار، بعد أن شنق نفسه بجنش حديدي بسقف غرفة بمنزله بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج وتم نقله إلى الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي.



انتحار شاب بجنش حديدي بسقف غرفة في سوهاج



كان اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوق داخل منزله بدائرة المركز.



بالانتقال والفحص تبين أن الجثة عبد الرحمن خ م ا 26 عاما عامل معلق من جنش حديدي بسقف غرفة بالطابق الثاني بمنزله وبمناظرته تبين وجود " سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة " ولا توجد بـه ثمة إصابات ظاهرية أخري وتم تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي.



وقال والده 55 فنى بمصنع ومقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف بإقدام نجله علي الانتحار لسوء حالته النفسية ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتولي التحقيق.

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