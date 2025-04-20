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رياضة

مبلغ ضخم، خالد الغندور يكشف مطالب عبد الله السعيد للتجديد مع الزمالك

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مطالب عبد الله السعيد لاعب الزمالك لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: عبد الله السعيد طلب 30 مليون جنيه للتجديد مع الزمالك لمدة عام وهو في هذه السن، وفيه كلام إنه طالب منحة تعاقد 10 ملايين جنيه كمان.

وأضاف: هل عبد الله السعيد يستحق الأرقام دي وهو 40 سنة؟ اللاعب طلب مبلغ هُلامي في هذا السن، اللاعب لازم يبقى حريص على إنه يعمل تاريخ مع الزمالك في السن ده.

وأكمل: ده ملك روما "توتي" واحسن لاعب في تاريخ روما كان أقل راتب سنوي في النادي بسبب وصوله لـ 40 سنة.

 

وكشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء جددوا رفضهم التام لفكرة الوصول إلى حلول ودية مع لاعب الفريق أحمد مصطفى “زيزو”، في ظل الأزمة المستمرة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن النادي تمسكه بحقوقه تجاه اللاعب، رافضًا التنازل أو التفاوض على فسخ التعاقد بالتراضي، حتى في حال تنازل زيزو عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وأوضحت المصادر أن إدارة الزمالك ترى أن اللاعب أخلَّ بالتزاماته، بعدما واصل الغياب عن التدريبات الجماعية للفريق دون إذن، وهو ما يعتبره النادي خرقًا واضحًا لبنود التعاقد، ويمنحه الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالحه.

الجهاز الفني يستبعد زيزو من حساباته في المباريات المقبلة

في الوقت نفسه، قرر الجهاز الفني استبعاد زيزو من حساباته في المباريات المقبلة، خاصة في ظل غيابه المستمر عن الاستعدادات وعدم التزامه بالبرنامج التدريبي.

ويأتي هذا الموقف ليزيد من تعقيد الأزمة بين اللاعب والنادي، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، وسط ترقب من جماهير الزمالك التي كانت تعتبر زيزو من الركائز الأساسية للفريق في المواسم الأخيرة.

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