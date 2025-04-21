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أخبار مصر

طقس شم النسيم، شبورة كثيفة على الطرق السريعة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة قد تكون كثيفة أحيانا.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين بالتزامن مع عيد شم النسيم، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

 

حالة الطقس غدًا الإثنين 21-4-2025 بوادي النطرون

حالة الطقس غدا الاثنين 21-4-2025 في محافظة الفيوم


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:25
 

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