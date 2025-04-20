فالفيردي يدخل قائمة الكبار في ريال مدريد

واصل ريال مدريد هوايته المفضلة في حسم المباريات القاتلة خلال الثواني الأخيرة، وهذه المرة كان البطل هو الأوروجوياني فيدي فالفيردي، الذي سجل هدف الفوز أمام أتلتيك بيلباو في الدقيقة (92:08)، ليمنح فريقه انتصارا ثمينا على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة 32 من الليجا.



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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذا الهدف يعد رابع أكثر هدف متأخر يمنح ريال مدريد الفوز على أرضه في الدوري الإسباني خلال القرن الـ21.



وجاء ترتيب أكثر الأهداف القاتلة التي حسمت انتصارا للميرينجي في الليجا على ملعبه كالتالي:

داني كارفاخال أمام ألميريا في 2024 – الدقيقة (98:35).



جود بيلينجهام أمام خيتافي في 2023 – الدقيقة (94:11).

جونزالو هيجواين أمام خيتافي في 2009 – الدقيقة (92:20).

فيديريكو فالفيردي أمام أتلتيك بيلباو في 2025 – الدقيقة (92:08).



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