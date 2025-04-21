الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة سوهاج يزور عددا من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد (صور)

وكيل صحة سوهاج يزور
وكيل صحة سوهاج يزور عدد من الكنائس لتقديم التهنئة،فيتو

قام الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية بزيارة لعدد من الكنائس بالمحافظة بمرافقة وفد رفيع من مديرية الصحة، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بالمحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

حيث استهل "دويدار" والوفد الزيارة بكنيسة ماري جرجس، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس تلاها زيارة الكنيسة الإنجيلية وكان في استقبالهم القس مايكل يعقوب واختتمت الزيارة بالكنيسة الكاثوليكية بسوهاج وكان في استقبال الوفد الأنبا توما حبيب  .

ومن جانبه قدم " دويدار" والوفد المرافق له التهنئة للأخوة الأقباط بمحافظة سوهاج بمناسبة عيد القيامة المجيد مؤكدًا على أننا نسيج واحد ونعيش في حب ومودة ودائمًا معا، لافتًا إلى أن تلك المناسبات والأعياد هي فرصة للتأكيد على متانة وقوة علاقة المحبة والتسامح التي تجمعنا تحت سماء هذا الوطن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد أن مصر تعتبر نموذجًا فريدًا في وحدة النسيج الوطني والذي مكنها دومًا على مر العصور من إحباط محاولات أهل الشر من النيل منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال الأقباط الأرثوذكس الكنيسة الكاثوليكية حافظة سوهاج

مواد متعلقة

وفد جامعة سوهاج يقدم التهنئة للأقباط في عيد القيامة

محافظ سوهاج يزور مطرانيات البلينا وجرجا للتهنئة بعيد القيامة
ads

الأكثر قراءة

حاصلة على الشهادة الابتدائية، مفاجآت في قضية المنتجة الفنية سارة خليفة

سارة خليفة للنيابة: أعاني من مرض خبيث وأحتاج إلى عناية طبية خاصة

أزمة عنيفة في الشرقية للدخان، صفقة أسهم بالمليارات تفجر الصراع بين هاني أمان والعمال (فيديو)

غلق المالكي وسلنترو بمصر الجديدة (صور)

العقوبة المتوقعة على سارة خليفة حال ثبوت تهمة جلب المخدرات من الخارج

شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

الاحتلال ينفي وقوع حادث أمني على الحدود مع مصر

مبلغ ضخم، خالد الغندور يكشف مطالب عبد الله السعيد للتجديد مع الزمالك

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من الإعلام إلى تجارة الموت.. سارة خليفة تقود عصابة تصنيع المخدرات بأحراز تصل لـ نصف مليار جنيه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البحر في المنام وعلاقتها بالانتصار على الخصوم

أحمد كريمة: السيدة مريم كانت محجبة

ماسورة صرف صحي، أحمد كريمة يهاجم سعد الهلالي بسبب فتاوى المرأة

المزيد
الجريدة الرسمية