الأحد 20 أبريل 2025
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أخبار مصر

هيئة النقل النهرى تراجع التراخيص للوحدات النيلية قبل شم النسيم

نقل نهرى
نقل نهرى
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شددت وزارة النقل، على هيئة النقل النهري، الاستعداد لأعياد شم النسيم غدا الاثنين، من خلال مراجعة تراخيص ما يقرب من 10 آلاف وحدة نهرية تعمل بنهر النيل، والتأكد من سلامتها.

وحددت النقل عددا من المحاور المهمة للتأكيد عليها، تشمل مراجعة مطابقة التراخيص مع الوحدة النهرية، ومراجعة تواجد معدات الإنقاذ على متن الوحدة النهرية والاحمال والأوزان المقررة لكل وحدة نهرية، وإجراءات التشغيل.

وشددت النقل على ضرورة توقيع أقصى عقوبة ممكنة على الوحدات النهرية المخالفة، والتي تخالف شروط التراخيص، وذلك لتقديم موسم جيد على مستوى الرحلات الترفيهية والنقل النهري خلال عيد شم النسيم 

 

ووضعت هيئة النقل النهري عدة نقاط مهمة للتأكد من سلامة الوحدات النهرية وحتى يطمئن الركاب.

وشملت النقاط الرئيسية التأكد من وجود مستلزمات الأمان على المركب وملابس الإنقاذ وارتداءها أثناء الرحلة، والتأكد من ترخيص المركب وعدد الحمولة والسائق.

وقال مصدر بالنقل النهري، إن رجال الإنقاذ النهري استعدوا للأعياد من خلال مراجعة تراخيص الوحدات النهرية العاملة بنهر النيل لتصبح جاهزة لاستقبال المحتفلين بالإجازات والمولد النبوي وبعدها احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع المحافظات ومع شرطة المسطحات المائية ومع عدد من جهات تأمين الملاحة في نهر النيل لمراقبة المراكب.

وطالب الركاب بالتأكد من تعليق لافتة على كل مركب يحمل اسم المركب وصلاحيته والحمولة المقررة عليه واسم وصورة السائق.

 


 

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المسطحات المائية التاكد من سلامتها اعياد شم النسيم خلال عيد الأضحى شرطة المسطحات المائية
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