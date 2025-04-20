الأنفاق تنظم زيارة لوفد مهندسي الجايكا الياباني لمتابعة مشروع مترو الخط الرابع

نظمت الهيئة القومية للأنفاق زيارة وفد من السفارة اليابانية مكون من أعضاء (وزارة الأرض والبنية التحتية والسياحة MlIT ومنظمة استثمارات البنية التحتية اليابانية )، وذلك لمشروعات مترو الخط الرابع ، لمتابعة الأعمال الإنشائية للمشروع.

المرحلة الأولى

تمتد بطول 19 كم وتمتد من محطة حي الأشجار على حدود مدينة السادس من أكتوبر مرورًا بمحطـة الملك الصالح ويتقاطع مع الخط الأول للمترو في محطة عمرو بن العاص في يربط الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة والسادس من أكتوبر تشمل المرحلة 17 محطة وتمر بمنطقة حدود السادس من أكتوبر وميدان الرماية والهرم والملك الصالح وعمرو بن العاص.

المحطات هي (حدائق الأشجار، حدائق الأهرام، النصر، المتحف المصري الكبير، ميدان الرماية، الأهرام، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، المساحة، الجيزة "محطة تبادلية مع الخط الثاني"، ميدان الجيزة، الروضة، الملك الصالح "محطة تبادلية مع الخط الأول"، عمرو بن العاص).

المرحلة الثانية

تمتد بطول 23 كم وتمتد من محطة عمرو بن العاص مرورًا بمنطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال طريق القاهرة - السويس الصحراوي. تشمل المرحلة 20 محطة وتمر بمنطقة عمرو بن العاص ومدينة نصر والقاهرة الجديدة.

المحطات هي (قلعة صلاح الدين، مجري العيون، الملك منصور، منشية ناصر، شيخ زايد أل نهيان، نادي المقاولون، جامعة الأزهر، الطيران، عباس العقاد، مكرم عبيد، حسن مأمون، الحي العاشر، زهراء مدينة نصر، أكاديمية الشرطة، الياسمين، إسكان الشباب، البنفسج، الرحاب

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