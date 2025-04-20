وفد جامعة سوهاج يقدم التهنئة للأقباط في عيد القيامة

قدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج التهنئة للأخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك خلال زيارته للكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، يصاحبه كلًا من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نائبي رئيس الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات.

وأكد النعماني علي حرصه الدائم لاصطحاب أبنائه الطلاب في مثل هذه الزيارات والمناسبات الدينية التي تجسد روح المحبه والتاخي مع إخواننا المسيحيون الذين يحرصون على مشاركتنا أعيادنا ومناسباتنا الدينية، لذا وجب علينا ان نبادلهم الود والإحترام، ونشاركهم في كنائسهم للتهنئة، تأكيدًا على أن مصر ستظل دائمًا وطنًا للجميع، تتجلى فيه أسمى معاني الوحدة الوطنية والسلام المجتمعي، داعيًا الله أن يحفظ مصر، ويُديم عليها وحدة وترابط شعبها، وأن تُواصل الدولة بسواعد شعبها مسلمين ومسيحيين، وتحقيق التنمية والتعمير والازدهار، وأن يُوفق الله القيادة السياسية، لتحقيق النهضة الشاملة لمصر، والحفاظ على سلامة أراضيها.

وبدأت جولة رئيس الجامعة والمرافقين له، بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك، مقدمًا التهنئة للأنبا توما، ثم زيارة مطرانية سوهاج، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا باخوم اسقف سوهاج، والمنشاة والمراغة واختتمت الجولة بزيارة الكنيسة الإنجيلية حيث قدم التهنئة للقس مايكل يعقوب راعي الكنيسة الإنجيليّة.

حيث استقبلت الكنائس زيارة رئيس الجامعة والوفد المرافق له بحفاوة، معبرين عن تقديرهم وشكرهم لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس روح الوحدة الوطنية والمحبه بين جميع المصريين، مشيدين بالدور الذى تقوم به جامعة سوهاج وقياداتها فى بناء شخصية الطلاب بالمعرفة والثقافة ونشر قيم التسامح والمحبة وتخريج منتج متميز علميا واخلاقيا لقيادة التنمية وبناء الوطن.

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