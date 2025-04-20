أحمد سعد يحتفل بنجاح حفله بـ"مدينتي" (فيديو)

احتفل الفنان أحمد سعد بنجاح حفله الأخير بمدينة “مدينتي” بشرق القاهرة، والتي حضرها عدد كبير من جمهوره، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو من الحفل، والذي أظهر تفاعل الجمهور معه بشكل كبير

حفل أحمد سعد

وأحيا النجم أحمد سعد حفلًا غنائيًا كبيرًا في افتتاح أحد المولات بـمدينتي، وسط حضور جماهيري كبير من سكان المدينة بلغ اكثر من ٨ الاف ساكن، والذين توافدوا للاستمتاع بهذه المناسبة المميزة.

وشهد الحفل أجواءً حماسية، حيث قدّم أحمد سعد باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، في أمسية مليئة بالطاقة والبهجة. كما تضمن الحفل عدد من الفقرات الترفيهية المتنوعة التي نالت إعجاب الحضور.

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