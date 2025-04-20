الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

أسعار البيض البلدي والأحمر في ليلة شم النسيم بأسواق القاهرة (فيديو وصور)

سعر البيض، فيتو
سعر البيض، فيتو

شهدت أسعار البيض، تباينًا ملحوظًا في الأسواق، مساء اليوم الأحد، مع احتفالات شم النسيم.

 


سعر البيض اليوم

سجّل البيض الأبيض ما بين 130 و140 جنيهًا للكرتونة، بينما تراوح سعر البيض الأحمر بين 140 و150 جنيهًا. 
طرح بعض التجار خليطًا من البيض الأبيض والأحمر بسعر موحد بلغ 130 جنيهًا للكرتونة.

وعلى جانب آخر، حافظ البيض البلدي على مكانته في السوق بسعر يتراوح بين 140 و150 جنيهًا للكرتونة.

أسباب انخفاض أسعار البيض في عيد شم النسيم
وأرجع أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الانخفاضات في أسعار البيض إلى زيادة المعروض منه في الأسواق، خاصة في فترة إجازة عيد الفطر، مضيفًا أن الأسعار تراجعت رغم ارتفاع مدخلات الصناعة، التي منها خامات الأعلاف وخاصة الذرة الصفراء، فضلًا عن ارتفاع أسعار السولار والبنزين.

أسعار البيض تتحدد وفقًا العرض والطلب
وتابع أن أسعار البيض تتحدد وفقًا العرض والطلب، وعليه انخفض سعر البيض بالتزامن مع زيادة المعروض وتناسب طلبات الشراء حتى الآن، رغم موسم شم النسيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد العام لمنتجي الدواجن اسعار البيض اليوم سعر البيض اليوم سعر البيض سعر البيض الأحمر احتفالات شم النسيم
ads

الأكثر قراءة

سارة خليفة للنيابة: أعاني من مرض خبيث وأحتاج إلى عناية طبية خاصة

غلق المالكي وسلنترو بمصر الجديدة (صور)

شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

أزمة عنيفة في الشرقية للدخان، صفقة أسهم بالمليارات تفجر الصراع بين هاني أمان والعمال (فيديو)

شركاء سارة خليفة: دورنا نقل المواد الخام والمنتجة هي الكل في الكل

أبرزهم الآيس والشابو، النيابة تعاين معملين لتصنيع المخدرات بقضية المنتجة سارة خليفة

ليفربول يفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ويقترب من تحقيق الدوري الإنجليزي (صور)

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

طبيب يستغيث عبر السوشيال ميديا ووزير الصحة يستجيب لعلاجه ( انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: السيدة مريم كانت محجبة

ماسورة صرف صحي، أحمد كريمة يهاجم سعد الهلالي بسبب فتاوى المرأة

بعد تصريحات سعد الهلالي المثيرة للجدل، بيان حاسم من الإفتاء بشأن المساواة في المواريث

المزيد
الجريدة الرسمية