أسعار البيض البلدي والأحمر في ليلة شم النسيم بأسواق القاهرة (فيديو وصور)

شهدت أسعار البيض، تباينًا ملحوظًا في الأسواق، مساء اليوم الأحد، مع احتفالات شم النسيم.



سعر البيض اليوم

سجّل البيض الأبيض ما بين 130 و140 جنيهًا للكرتونة، بينما تراوح سعر البيض الأحمر بين 140 و150 جنيهًا.

طرح بعض التجار خليطًا من البيض الأبيض والأحمر بسعر موحد بلغ 130 جنيهًا للكرتونة.

وعلى جانب آخر، حافظ البيض البلدي على مكانته في السوق بسعر يتراوح بين 140 و150 جنيهًا للكرتونة.

أسباب انخفاض أسعار البيض في عيد شم النسيم

وأرجع أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الانخفاضات في أسعار البيض إلى زيادة المعروض منه في الأسواق، خاصة في فترة إجازة عيد الفطر، مضيفًا أن الأسعار تراجعت رغم ارتفاع مدخلات الصناعة، التي منها خامات الأعلاف وخاصة الذرة الصفراء، فضلًا عن ارتفاع أسعار السولار والبنزين.

أسعار البيض تتحدد وفقًا العرض والطلب

وتابع أن أسعار البيض تتحدد وفقًا العرض والطلب، وعليه انخفض سعر البيض بالتزامن مع زيادة المعروض وتناسب طلبات الشراء حتى الآن، رغم موسم شم النسيم.

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