محافظ سوهاج يزور مطرانيات البلينا وجرجا للتهنئة بعيد القيامة

جولته الميدانية اليوم لتهنئة الأخوة الأقباط

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بجولة ميدانية لزيارة عدد من المطرانيات لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، شملت مطرانية البلينا ومطرانية جرجا، حيث كان في استقباله الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا مرقوريوس مطران جرجا، وعدد من الآباء والكهنة، والمواطنين المترددين على المطرانيات للاحتفال بالعيد.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء صبري صالح، مدير أمن سوهاج، والعميد محمد خميس، وكيل الأمن الوطني، والعميد وائل أبو القاسم، نائب المستشار العسكري، وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من رجال الدين الإسلامي من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأعرب مطارنة البلينا وجرجا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة والوحدة الوطنية، مؤكدين أن هذه اللفتات تعزز من قيم التسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، وموجهين الشك المحافظ والوفد المرافق له على مشاعر الود والتآخي الصادقة.

وأكد المحافظ خلال الزيارة على عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب المصري، مسلميه ومسيحييه، مشيرًا إلى أن الأعياد تمثل مناسبة لتجديد أواصر المحبة، وتجسيدًا عمليًا لوحدة النسيج الوطني، متمنيًا دوام الخير والسلام لمصر وشعبها العظيم.

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