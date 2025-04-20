إنزاجي: بولونيا فاز على إنتر ميلان بخطأ تحكيمي غير عادل

أكد سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، إن خطأ تحكيميا أدى لفوز "غير عادل" لفريق بولونيا (1/0)، بمنافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.

هدف مثير للجدل يقود بولونيا للفوز على إنتر ميلان

وتلقى إنتر ميلان هدفا في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، من كرة بدأت من رمية تماس نفذت من غير مكانها الصحيح بأمتار عديدة.

وقال إنزاجي لمنصة "دازن" بعد المباراة: "كان هناك توتر بشأن رمية التماس الأخيرة، التي نفذت من على بُعد 12 أو 13 مترا من موقعها الأصلي".

وأضاف: "هذه مجرد حقيقة موضوعية، مع ذلك، كان بإمكاننا التعامل مع الموقف بشكل أفضل حيث قفز اثنان منا، وكان من المفترض أن يكون أحدهما قد شتتها".

وواصل: "الحكم حاول قيادة المباراة بأفضل طريقة ممكنة، لكن الكرة خرجت بالقرب من قدمي، وتم تنفيذ رمية التماس أمام المنطقة الفنية لبولونيا".

ونوه: "على أي حال، لم يكن هذا مبررا، كان يجب أن نكون أكثر تركيزا، هناك خيبة أمل، لقد استنفدنا الكثير من الطاقة، لذا من المخيب للآمال أن نخسر بهذه الطريقة، ببساطة، ما كان يجب السماح للكرة بالوصول للاعب أورسوليني".

إنزاجي للاعبي إنتر: الموسم لم ينتهي

واستطرد مدرب إنتر: "كان بولونيا مستعدا جيدا وكذلك نحن، لقد كانت مباراة متكافئة ولهذا السبب تؤلمنا الخسارة بهذه الطريقة، لكننا سنستعيد توازننا، الموسم لا ينتهي في بولونيا ويجب أن نتقبل كل شيء حتى لو استقبلنا هدفا كهذا".

وعن شعور اللاعبين بعد الخسارة، أوضح إنزاجي: "علينا تقبل الأمر، لكنهم لم يكونوا مستعدين لتقبله، حاولت أن أريهم أننا بحاجة للدفاع بشكل أفضل، لكنهم استمروا في القول إن رمية التماس كانت أبعد ب12 مترا، وهذا غير عادل".

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