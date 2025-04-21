المُزة المعيلة!.. فتيات وسيدات لجأن إلى بث فيديوهات غير أخلاقية بحثًا عن الربح السريع!.. التحقيقات تكشف اعترافات مشينة لنجمات البث المباشر والتيك توك

ظاهرة مؤسفة عرفت طريقها إلى المجتمع المصري فى السنوات الأخيرة، تمثلت فى الاستخدام السييء للسوشيال ميديا من قبل بعض النساء والفتيات لتحقيق المكسب السريع والخرافى، من خلال عرض فيديوهات غير أخلاقية وخادشة للحياء، ما دفع الجهات الأمنية إلى اتخاذ اللازم ضد هؤلاء الخارجات عن القانون والعرف والدين، ولاحقتهن ودفعت بهن إلى جهات التحقيق التى أعملت القانون ضدهن.. ولكن الظاهرة لم تنطفئ ولم تختفِ بعد.

من أبرز هذه الأسماء: شيرى هانم؛ حيث ظهرت فى عام 2021 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك والانستجرام واليتك توك سيدة تدعى شيرى هانم وابنتها زمردة اللتين ظهرتا فى فيديوهات غير أخلاقية يقومان بإتيان حركات إباحية والتلفظ بأقبح الألفاظ وبعد انتشار الصفحات أصبحت خطرا على المجتمع تحركت الأجهزة الأمنية وألقت القبض على المتهمتين.

وكانت المفاجأة التى أدليا بدلوها فى تحقيقات النيابة العامة وأقرا أنهما من تظهران فى هذه الفيديوهات وأن غرضهما من نشرها هو التربح المادي.

أما زمردة فقالت بأنها اتخذت من تطبيقات التواصل الاجتماعى وسيلة لاستدراج الرجال راغبى ممارسة الجنس الحرام وبالفعل مارست الدعارة مع أكثر من رجل وجنت منهم أموالا طائلة، مشيرة إلى أنها كانت تكلم رجالا ممن يعلقون لها على صورها عبر منصات التواصل الاجتماعى الذين كانوا يطلبون مقابلتها وكانت توافق بشرط أن يرسلوا لها عبر إحدى المحافظ الإلكترونية وكانت تذهب إليهم إلى منازلهم وتمارس معهم الرذيلة.

وأشارت إلى أن كل ما كانت تفعله كان بعلم والدتها قائلة “أمى كانت عارفة إنى بعمل كده علشان محتاجين فلوس. وفى النهاية قضت محكمة النقض بالحبس لمدة عامين بحق شيرى هانم وابنتها زمردة.

وفى محافظة الإسكندرية اتخذت سيدة اطلقت على نفسها اسم وحش الكون من بناتها وسيلة للكسب الحرام وممارسة أفعال منافية للأداب ومخلة للشرف عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى خاصة تطبيق تيك توك.

عقب القبض على المتهمات اعترفت الأم بأنها تتعامل فى شخص ابنتيها الطفلتين، اللتين لم تبلغا من العمر ثمانية عشر عاما، بأن استغلت سلطتها عليهما كونها والدتهما واستخدمتهما فى عرضهما فى البث المباشر المتاح للكافة عبر تطبيق التواصل الاجتماعى تيك توك، تحت مسمى صفحة تسمى وحش الكون، بملابس منزلية مخلة بالحياء لا تصلح للعرض العام، وذلك لجذب الانتباه وزيادة نسبة المشاهدين نظير منفعة مادية تحصلت عليها منهم، وفى النهاية قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة الام بالسجن 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، وتعددت هذه النوعية من الجرائم وضمت القائمة أسماء عديدة.

من جانبه قال الخبير القانونى المستشار اسماعيل بركة المحامى إن ظاهرة استغلال السيدات أبناءهم والظهور فى منصات التواصل الاجتماعى للتربح من وراء أفعالهم سواء كانت مخلة أو منافية للآداب هى ظاهرة اجتماعية للأسف بدأت تظهر وتنتشر بشكل مسئ للأفراد خاصة وللأسر المصرية بصفة عامة وهى البث المباشر أو حتى المسجل لمقاطع فيديو مصورة لبعض الفتيات أو النسوة أو الأسرة على وسائل التواصل الاجتماعى بمختلف أشكاله.

وأضاف بركة أن الغرض من هذا البث أو مقاطع الفيديو يكون ربحية الأفراد دون مراعاة لشكل اجتماعى أو أخلاقى أو دينى لأنه لا يوجد ثمة صلاحيات لمنع هذا البث فكل من هو مشترك فى تلك الابلكيشنات يستطيع أن يقوم بالبث فى أى وقت وبأى مضمون.

وأشار الخبير القانونى اسماعيل بركة إلى أن المشكلة الأساسية تكمن فى رقابة الدولة لحماية حقوق الغير والأفراد ومؤسسات الدولة فى منع مثل تلك الأمور وكل ما لدى الدولة يكمن فى بعض البث إن رأت أنه يمثل جريمة جنائية تقوم بتقديمه للمحاكمة على حسب المخالفة القائمة المستوجبة للعقوبة والتى تكون عادة مخالفة للأصول المتعارف عليها للحفاظ على الأسرة ومعتقداتها وتمس زعزعة تلك الثوابت مشيرا إلى أنه قد نلاحظ أن معظم القائمين على البث إنهم صبية أو فتيات قصر لا يتعدى عمرهم ثمانية عشر عامًا أى أنهم وفقًا للقانون يعتبروا أطفالا وهنا تكون المسئولية مزدوجة عليهم وعلى أسرهم ويتم تقديمهم للمحاكمة أمام محكمة أحداث وفقًا للمخالفة القانونية للقوانين الخاصة فى مثل هذه الأمور أو قانون العقوبات سواء عن جرائم سب أو قذف علنى أو فعل فاضح بالقول أو الإشارة او الإيحاء، بجانب تقديم ذويهم فى هذا الشأن أيضًا إلى المحكمة المختصة بصفتهم مسئولين عن أطفالهم لمنعهم من الانحراف حيث إنهم المسئولون عن تربيتهم وتوجيههم.

وأوضح بركة أن معظم تلك الجرائم تكون فى مجملها جنحا يعاقب عليها بعقوبة الحبس الذى يبدأ من ٢٤ ساعة إلى ثلاث سنوات فضلًا عن الغرامات والتعويضات إلا إذا كان البث فيه تحريض على ارتكاب جناية ضد الأفراد أو الدولة فهنا تكون العقوبة أشد وهى الحبس أو السجن المشدد أو المؤبد حسب نوع الجريمة الذى يبدأ من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر عاما.

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