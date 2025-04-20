مسلسل آسر الحلقة 15، إتمام الشراكة بين آسر وراغب

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 15 حول جابر، الذي ينقل إلى عزت معلومات يرغب آسر في إيصالها إليها، وبالتالي تصل إلى راغب، حيث يخبره جابر أن آسر على وشك الدخول في شراكة جديدة مع سيدة تُدعى “لونا”. وعندها، يُطلع عزت صديقه راغب على الأمر، فيطلب منه راغب أن يتولى حل هذه المشكلة بنفسه.

يقرر راغب مقابلة آسر وعقد جلسة ودية معه، وفي الوقت نفسه، يتوجه عزت إلى “لونا”، ويواجهها بمعلومات قدمها له جابر عنها، ويطلب منها أن تتراجع عن الشراكة مع آسر.

وفيما بعد، يستيقظ راغب من نومه، بعدما قضى الليل نائمًا إلى جوار آسر بعدما دخل في حالة سُكر شديدة، ويخبر راغب آسر بأنه يرغب في الدخول معه في شراكة، ويوافق آسر على ذلك، لا سيما بعد أن علم بأن الشريكة التي كادت أن يدخل في شراكة معها قررت السفر إلى دبي، مما يعني أن شراكته معها لن تتم.

ويصافح كل منهما الآخر إلا أن آسر يشعر بالاشمئزاز أن يده لمست يد راغب لإتمام الشراكة.

وخلال الحلقة يجلس عزت مع “حياة” في منزلها، يُخبرها بأنه على علم بأنها تخطط لأمر ما بالتعاون مع والدها، ويُضيف أنه فعل مع والدها ما كان ينبغي فعله منذ زمن، حينها، ظنت حياة أن عزن قد قتل والدها، فأسرعت إليه لتتفقده، لكنها وجدته حيًا، فاحتضنته في مشهد مؤثر.

أما آسر، فيتوجه إلى منزل والدته، التي كانت تنشر الملابس في فناء المنزل، يقترب منها، فتناديه باسمه القديم “مجد”، فيحتضنها ويقول لها إنه لم يسرق ولم يقتل أحدًا في حياته، فتأخذه في حضنها وتقول له أنها تعلم ذلك في مشهد مؤثر.

تفاصيل شخصية باسل خياط في مسلسل آسر

تألق الفنان باسل خياط في مسلسل آسر الذي يجسد خلاله الشخصية الرئيسية التي تحمل اسم “آسر”، في العمل الذي يعد النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”.

وتدور القصة حول شاب يدعى “مجد”، يتمتع بأخلاق عالية ويقع ضحية مؤامرة من أصدقائه، حيث يتم اتهامه زورًا بالسرقة والقتل ويدخل السجن، وفي السجن، يلتقي بشخصية لها نفوذ يدعى “الخال” الذي يساعده على الهروب وتغيير ملامحه من خلال عمليات تجميلية، ليعود باسم “آسر” ويبدأ رحلة انتقامية من كل من خانه.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

مواعيد عرض مسلسل آسر على منصة شاهد

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية ويتم عرض الحلقات المجانية على المنصة بعد عرضها على شاشة قناة MBC1.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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