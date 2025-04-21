الإثنين 21 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تحذيرات من نقابة المهن الموسيقية لـ عصام صاصا وحمو الطيخا ومسلم وكيمو الديب

نقابة المهن الموسيقية
نقابة المهن الموسيقية

وقع في الساعات الماضية، اشتباك بين عدد من مطربى المهرجانات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أبرزهم مؤدي المهرجانات عصام صاصا، وحمو الطيخا، ومؤدي مهرجانات يدعي “كيمو الديب” ومسلم.

 

في هذا السياق، علمت “فيتو”، أن نقابة المهن الموسيقية، أرسلت تحذيرات خاصة لهؤلاء الأسماء، بخلاف عدد آخر من المطربين، لعدم خروجهم عن النص، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

وقال مصدر من نقابة المهن الموسيقية، لـ “فيتو”: إن الفنان مصطفي كامل، حذر من خروج أى مطرب عن النص، أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق، يتسبب في اثارة الجدل بين الجمهور.

عصام صاصا يتصدر الترند

وكان مطرب المهرجانات عصام صاصا، قد تصدر التريند من جديد، عقب خروج من السجن في قضيته الشهير الذي اتهم فيها بدهس شاب أعلي الدائري.

وعقب خروج صاصا من السجن، في الآونة الأخيرة طرح العديد من المهرجانات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، والذي تعرض لانتقادات كثيرة، واتهمه البعض بالترويج للبلطجة.

 

وفي هذا السياق، كشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية، حقيقة التحقيق مع عصام صاصا بشأن هذه الاغاني، حيث أكد أن النقابة لم تتخذ قرارًا رسميًّا في هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه يتم فحص الأغاني لجميع المطربين طوال الوقت على يتم محاسبه المتجاوزين.

 

وأضاف المصدر، أن النقابة لم يصل إليها شكوى رسمية من أي جهة أو شخص بشأن عصام صاصا، ولم يتم طرح أمر بمعاقبته نهائيًّا. 

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