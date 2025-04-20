الأحد 20 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

صابرين ضيفة مها الصغير في "السهرة" على  CBC

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

 

تستضيف الإعلامية مها الصغير الفنانة صابرين في حلقة خاصة من "السهرة"، وذلك مساء يوم غد الإثنين بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم على قناة CBC في تمام الساعة التاسعة مساء.

 

اللقاء يكشف جوانب غير تقليدية من حياة صابرين، ويأخذ المشاهد في رحلة إنسانية وفنية ممتعة.

 

وبدأت صابرين مشوارها من طفولتها قبل أن تتحول لواحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية، ونجحت في الجمع بين الأداء الصادق والشخصية القريبة من قلوب الناس.

 

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صابرين الفنانة صابرين الإعلامية مها الصغير برامج قناة سي بي سي

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