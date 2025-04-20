شباب الأعمال: استبدال الرسوم بضريبة موحدة خطوة تعزز الشفافية

اكد المهندس بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB)، بأن الجمعية تُثمن ما جاء في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، والذي تناول الجهود الحكومية لتيسير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأكد الشنواني أن ما تم الإعلان عنه من قرارات وتوجيهات رئاسية يعكس إدراك الدولة العميق لتحديات الاستثمار، وسعيها الجاد لخلق بيئة أكثر تنافسية وشفافية، مشيرًا إلى أن الجمعية ترى في هذه الخطوات نقلة نوعية في دعم مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص.

الأعباء الإجرائية على المستثمرين



وأوضح الشنواني أن توحيد جهات التحصيل وتدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، يخفف الأعباء الإجرائية على المستثمرين ويُسهم في تسريع تأسيس وتشغيل الشركات، خاصة الناشئة منها.

وقال إن تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، وهو مطلب طال انتظاره لدوره المحوري في خفض تكلفة الإنتاج وضمان استدامة سلاسل الإمداد.

وأشار إلي أن استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الربح، في خطوة تعزز الشفافية وتُيسر احتساب التكاليف بشكل واضح للمستثمرين.

اتخاذ خطوات تنفيذية واضحة

وأكد ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية واضحة لتشجيع القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وهو ما يتسق تمامًا مع رؤية الجمعية بتمكين رواد الأعمال والمُصدرين وتوسيع مساهماتهم في الناتج المحلي والصادرات.

كما أكد الشنواني دعم الجمعية الكامل لتوجيهات الرئيس بشأن برنامج رد أعباء التصدير الجديد، مشددًا على ضرورة اتساقه مع مستهدفات الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

التنسيق المستمر مع مجتمع الأعمال

وقال محمد أبو باشا الامين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إننا في الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومن خلال التنسيق المستمر مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية نؤكد جاهزيتنا للعب دور فاعل في تقديم الحلول والمقترحات، ورصد التحديات، بما يُسهم في تفعيل الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد قوي.

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